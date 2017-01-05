Ученые рассказали о способах утепления дома

Ученые из США рассказали несколько незамысловатых способов утепления своего дома перед морозами. Оптимальная температура в квартире поможет не только чувствовать себя комфортно, но и избежать неприятных заболеваний.
Прежде всего необходимо не скупится на хороший обогреватель. Качественные устройства более безопасны при эксплуатации и потребляют меньше электроэнергии. Специалисты понимают, что зима – не время для ремонта, но в будущем все же следует утеплить стены снаружи. Это позволить снизить потери тепла на 10-15%.
Ученые также советуют установить противоштормовые окна в частных домах. Перед зимним сезоном обязательно нужно почистить дымоход, чтобы дом протапливался хорошо и без перебоев. Существует еще несколько простых способов повысить теплоотдачу. Стены за батареями нужно обклеить фольгой. Тогда тепловые излучения не будут поглощаться стеной, а будут расходится по комнате. Также ученые доказали, что покраска батарей в коричневый цвет повышает их энергоотдачу на 10-15%. К существующему списку следует отнести систематические визиты к врачу, прием витаминов и физические упражнения. Перечисленные действия помогут согреться зимой и избежать простуды.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166865-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.