Ученые рассказали о способах утепления дома

Прежде всего необходимо не скупится на хороший обогреватель. Качественные устройства более безопасны при эксплуатации и потребляют меньше электроэнергии. Специалисты понимают, что зима – не время для ремонта, но в будущем все же следует утеплить стены снаружи. Это позволить снизить потери тепла на 10-15%.Ученые также советуют установить противоштормовые окна в частных домах. Перед зимним сезоном обязательно нужно почистить дымоход, чтобы дом протапливался хорошо и без перебоев.Существует еще несколько простых способов повысить теплоотдачу. Стены за батареями нужно обклеить фольгой. Тогда тепловые излучения не будут поглощаться стеной, а будут расходится по комнате. Также ученые доказали, что покраска батарей в коричневый цвет повышает их энергоотдачу на 10-15%.К существующему списку следует отнести систематические визиты к врачу, прием витаминов и физические упражнения. Перечисленные действия помогут согреться зимой и избежать простуды.

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