Dell будет продавать игровые ноутбуки Inspiron 7000 по 800$

Как оглашалось ранее, в основе сравнительно доступных игровых ноутбуков Dell ляжет платформа Intel Kaby Lake. При этом есть возможность для установки 4-ядерных процессоров Core i5-7300HQ с частотой 2,5 ГГц и пространством для разгона до 3,5 ГГц и Core i7-7700HQ с частотой 2,8 ГГц допустимым усилителем до 3,8 ГГц. ОЗУ DDR4-2400 может достигать в сумме 32 Гб.Модель Inspiron 14 7000 Gaming обзаведется дисплеем на 14'' с разрешением FullHD и графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 Гб GDDR5. В Свою очередь версия Inspiron 15 7000 Gaming будет на голову выше за счет диагонали монитора 15,6'' и возможностью выбора между разрешениями FullHD и 4K. Лептоп будет оборудован видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. За игровые ноутбуки с установленной платформой Windows 10 будут запрашивать от 800$.

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