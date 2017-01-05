Razer презентовала на CES 2017 ноутбук с тремя дисплеями Project Valerie

Компания Razer презентовала на выставке CES 2017 новую концептуальную разработку – Razer Project Valerie. Новинка представляет собой игровой ноутбук с тремя дисплеями, поддерживающими G-Sync.
Согласно продемонстрированному проекту, их разработка получит 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1080. Диагональ каждого из трех экранов составляет 17,3'', а разрешение – 4K. Конструкция ноутбука Razer Project Valerie имеет механизм, автоматически выдвигающий два вспомогательных дисплея и задвигающий их обратно под крышку. Производитель обещает избавить пользователей от хлопот с кабелями, размещением и дополнительных дисплеев.
При этом Razer Project Valerie позиционируется не только, как игровой ноутбук, но и как средство, подходящее для обработки фотографий, а также удобного монтажа видео, так как мониторы охватывают 100% пространства Adobe RGB. Предполагаемая толщина ноутбука составляет 4 см, а вес – 7 кг. Остается неизвестным, когда Razer планирует выпустить новинку и какая у нее будет окончательная стоимость.
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