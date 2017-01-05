Ученые обнаружили взаимосвязь между иммунитетом и генетикой

Ученые изучили порядка 20 тысяч иммунных признаков у 500 женщин и обнаружили, что среди близнецов, что принимали участие в исследовании, наибольшее различие в состоянии иммунной системы было у дизиготных - то есть тех, что развивались из разных яйцеклеток. Также выяснилось, что генетика влияет на защитную систему человека на 76%, а окружающая среда всего на 24%.Интересно, что развитие иммунной системы, чаще всего, обусловлено генетическими факторами, а вот ее дегресс, обычно, связан с экологией. По сути, с большей вероятностью иммунитет станет крепче с рождением, если в детстве был слабым, чем ослабнет со временем. Открытие ученых из Лондона сможет помочь в лечении ряда аутоиммунных заболеваний и аллергий.

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