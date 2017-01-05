Из App Store в Китае удалено приложение The New York Times

Из китайской версии App Store изъяли приложение издания The New York Times. Власти Китая сообщили, что сотрудники газеты нарушили местное законодательство.
Правительство КНР потребовали от Apple удалить из магазина The New York Times. 23 декабря 2016 года из публичного доступа изъяли две версии приложения – на английском и китайском языках. Свой запрет политики мотивировали тем, что контент американского издания не соответствует законодательству Китая. Чем именно не угодил The New York Times пока неизвестно. Для возвращения на виртуальные полки App Store сотрудники американской газеты должны избавится от всех нарушений. А пока большинство граждан Китая лишились возможности читать новости популярного издания в США.
В свою очередь руководство The New York Times отправило в Apple запрос о пересмотре своего решения. По мнению журналистов, власти Китая не имеют права ограничивать доступ к независимому освещению событий в мире. Интересным фактом является то, что другие американские издания Financial Times и Washington Post продолжают находится в App Store.
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