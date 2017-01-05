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Ученые рекомендуют людям дружить с соседями

Ученые из Штатов рекомендуют людям дружить с соседями. Доказано, что дружба с соседями снизит риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые рекомендуют людям дружить с соседями


Эксперимент проводили среди обычных жителей. На него согласилось 5 тысяч человек, которым более, чем 50 лет, и у них нет никаких заболеваний сердца. Большая часть участников это замужние женщины, за которыми исследователи следили на протяжении четырёх лет. За это время произошло около 150 сердечных приступов.
Также был проведён опрос, насколько хорошие отношения у людей с соседями. Оказалось, что на 67% меньший риск заболевания сердца у тех, кто со своими соседями дружит.


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