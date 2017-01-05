Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу

Американские ученые научились быстро определять у людей степень их нарциссизма. Если для этого раньше предлагались тесты с множеством вопросов, то теперь они могут распознать влюбленных в себя людей, спросив только единожды.
Нарциссы теперь определяются с помощью всего одного вопроса. В этом ученые смогли убедиться, проведя 11 тестов и поинтересовавшись у двух тысяч парней о том, присущ ли им нарциссизм. Тем молодым людям, которые давали ответ на заданный вопрос, следовало оценить себя по шкале от 1 до 7. Тест оценили как очень эффективный, а специалисты сообщили, что те испытуемые, кто признал себя нарциссом таковыми и являлись, причем не скрывая этого и даже гордясь. В небольшой степени эта черта характера не мешает человеку и окружающим его людям, но доводить до крайности самовлюбленность все же не стоит.
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