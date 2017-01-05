Авторизация
 
  • 11:24 – Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция 
  • 11:24 – Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017 
  • 11:24 – Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты 
  • 11:22 – #ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно? 


Ученые назвали причины, по которым нельзя бросать пить в январе

Многие обещают себе бросить употреблять спиртное сразу после новогодних торжеств и не пить целый месяц. Специалисты утверждают, что этого делать не стоит. Они привели в доказательство ряд аргументов, почему нельзя на время отказывать себе в этом удовольствии.

Ученые назвали причины, по которым нельзя бросать пить в январе


Эксперты считают, что отказ от выпивки на месяц работу печени не наладит. Вреда он ей, конечно, тоже не принесет. Люди, считающие, что 30 дней без алкоголя помогут их здоровью, глубоко заблуждаются. Для того, чтобы организм пришел в норму, потребуется гораздо более длительная трезвая жизнь.

Замечено, что с теми, кто бросает пить, меньше общаются пьющие друзья. Человек, таким образом, рискует провести оставшиеся праздники в гордом одиночестве.

Ученые говорят, что чрезмерно пьющим людям месячное «воздержание» никак не поможет. Если уж бросать – так насовсем. В то же время специалисты утверждают: тем, кто пьет понемногу и нечасто, гораздо легче восстановиться после праздников.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166805-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2133
+0.02%
73.3246
+0.76%
1.1624
+1.02%
0.2095
+0.67%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 2 396
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 592
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 533
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 408
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 389
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезон: фото и фамилии видео
  • 05:48
  • 1 200
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 1 187
  • 0
Зважени та счастливы 6 сезон Финал: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 21:44
  • 1 105
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров