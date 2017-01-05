Ученые назвали причины, по которым нельзя бросать пить в январе

Эксперты считают, что отказ от выпивки на месяц работу печени не наладит. Вреда он ей, конечно, тоже не принесет. Люди, считающие, что 30 дней без алкоголя помогут их здоровью, глубоко заблуждаются. Для того, чтобы организм пришел в норму, потребуется гораздо более длительная трезвая жизнь.Замечено, что с теми, кто бросает пить, меньше общаются пьющие друзья. Человек, таким образом, рискует провести оставшиеся праздники в гордом одиночестве.Ученые говорят, что чрезмерно пьющим людям месячное «воздержание» никак не поможет. Если уж бросать – так насовсем. В то же время специалисты утверждают: тем, кто пьет понемногу и нечасто, гораздо легче восстановиться после праздников.

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