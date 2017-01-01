Ученые: В движениях проявляется личность человека

Американские психологи рассказали, что движения человека могут говорить о личных качествах. Проявляется такая взаимосвязь и при некоторых заболеваниях, говорят ученые. Обнаруженные особенности повышают шансы их ранней диагностики.
Специалисты из США провели исследование, задача которого состояла в обнаружении взаимосвязи между манерой движений человека и его личных качеств. Анализируя результаты своей работы, они пришли к выводу, что эти вещи действительно зависят друг от друга.
Ученые заявляют, что наблюдение за движениями человека помогает узнать его сущность и особенности характера и личности. Кроме того, психологи уверены, что движения могут указывать на наличие у человека психических заболеваний, которые внешне могут проявляться в нарушении моторики. У людей, страдающих расстройствами психики, могут возникать повторяющиеся движения и жесты, а также меняться их скорость.
В настоящий момент вопрос взаимосвязи личностных качеств и движений изучен недостаточно тщательно, однако перспективы использования открытий в этой сфере создают необходимость продолжить исследование.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165772-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.