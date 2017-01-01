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Ученые: В движениях проявляется личность человека

Американские психологи рассказали, что движения человека могут говорить о личных качествах. Проявляется такая взаимосвязь и при некоторых заболеваниях, говорят ученые. Обнаруженные особенности повышают шансы их ранней диагностики.

Ученые: В движениях проявляется личность человека


Специалисты из США провели исследование, задача которого состояла в обнаружении взаимосвязи между манерой движений человека и его личных качеств. Анализируя результаты своей работы, они пришли к выводу, что эти вещи действительно зависят друг от друга.

Ученые заявляют, что наблюдение за движениями человека помогает узнать его сущность и особенности характера и личности. Кроме того, психологи уверены, что движения могут указывать на наличие у человека психических заболеваний, которые внешне могут проявляться в нарушении моторики. У людей, страдающих расстройствами психики, могут возникать повторяющиеся движения и жесты, а также меняться их скорость.

В настоящий момент вопрос взаимосвязи личностных качеств и движений изучен недостаточно тщательно, однако перспективы использования открытий в этой сфере создают необходимость продолжить исследование.


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