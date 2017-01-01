На 2017 год Россия запланировала 29 космических пусков

Согласно официальным планам, компания "Рососмос" в 2017 году намеревается осуществить 29 пусков космических объектов. Такая цифра ярко свидетельствует о том, что РФ практически вдвое увеличит число запусков в космос.
В новом 2017 году "Роскосмосом", согласно имеющимся данным, собирается запустить 29 космических объектов, когда в 2016 году вышеупомянутый показатель составлял только 17 пусков. Источники в космическом ведомстве уточняют, что это число не окончательное и на российских станциях могут быть впоследствии осуществлены внеплановые запуски, что увеличит суммарное их количество. Ранее такую возможность озвучили представители компании "Роскосмос". В уходящем году мировыми лидерами непосредственно по космическим запускам оказались США и Китай, а на третьем месте расположилась Россия. Годом ранее РФ стала безупречным лидером в данной отрасли, запустив в космос 29 ракет, когда Штаты и Поднебесная совершили соответственно 20 и 19 стартов.
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