На 2017 год Россия запланировала 29 космических пусков

В новом 2017 году "Роскосмосом", согласно имеющимся данным, собирается запустить 29 космических объектов, когда в 2016 году вышеупомянутый показатель составлял только 17 пусков. Источники в космическом ведомстве уточняют, что это число не окончательное и на российских станциях могут быть впоследствии осуществлены внеплановые запуски, что увеличит суммарное их количество. Ранее такую возможность озвучили представители компании "Роскосмос".В уходящем году мировыми лидерами непосредственно по космическим запускам оказались США и Китай, а на третьем месте расположилась Россия. Годом ранее РФ стала безупречным лидером в данной отрасли, запустив в космос 29 ракет, когда Штаты и Поднебесная совершили соответственно 20 и 19 стартов.

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