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Ученые рассказали об астрономических явлениях в новогоднюю ночь

Олег Кашин, российский астроном, рассказал, что интересного будет происходить в новогоднюю ночь в небе над РФ. По мнению специалиста, любители астрономии смогут просматривать астрономические явление вместо шоу по телевидению.

Ученые рассказали об астрономических явлениях в новогоднюю ночь


Первым удивительным явлением на небе будет встреча Марса и Нептуна. Правда, Марс можно будет увидеть невооруженным взглядом, который представляет собой розовую точку в небе, а вот Нептун можно рассмотреть только с помощью телескопа.

На юго-западной части неба 1 января жители Российской Федерации смогут рассмотреть яркую Венеру, которая постепенно отходит от солнца, из-за чего свечение увеличивается. Особенно хорошо ее станет видно к 12-му января.
Ученые ожидают увидеть также один из самых крупных астероидов – Весту. В начале января, сообщает Кашин, он будет виден в телескоп, а уже к 18-ому числу можно обойтись без специальных устройств.


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