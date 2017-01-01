Ученые рассказали об астрономических явлениях в новогоднюю ночь

Первым удивительным явлением на небе будет встреча Марса и Нептуна. Правда, Марс можно будет увидеть невооруженным взглядом, который представляет собой розовую точку в небе, а вот Нептун можно рассмотреть только с помощью телескопа.На юго-западной части неба 1 января жители Российской Федерации смогут рассмотреть яркую Венеру, которая постепенно отходит от солнца, из-за чего свечение увеличивается. Особенно хорошо ее станет видно к 12-му января.Ученые ожидают увидеть также один из самых крупных астероидов – Весту. В начале января, сообщает Кашин, он будет виден в телескоп, а уже к 18-ому числу можно обойтись без специальных устройств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165746-news.html