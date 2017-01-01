BioWare продемонстрирует геймплей Mass Effect: Andromeda на CES 2017

Комментируя выход игры креативный директор Мак Уолтерс рассказал, что исследовать игроки смогут в итоге не всю галактику, а только планеты в нескольких звездных скоплениях. Поклонники Mass Effect: Andromeda, которые ожидали более обширных возможностей, выдвинули предположение, что такое решение связано с особенностями космического корабля главного персонажа. Впоследствии Уолтерс неоднозначно добавил, что догадка является весьма мудрой.Кроме того, представитель BioWare подтвердил, что стандартная внешность демонстрируемой в промо-роликах женской версии главного протагониста в конечном счете выглядеть будет иначе. По факту, менять лицо персонажа пользователи смогут в зависимости от собственных предпочтений. Как известно, Mass Effect: Andromeda является уже четвертой в серии и поведает геймерам совершенно новую историю.

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