В GFXBench засветились секретные данные Samsung Galaxy S8

В Сеть попали результаты тестирования смартфона. В одноядерном режиме устройство набрало 1844 балла, а в многоядерном – 5426. Судя по техническим характеристикам мобильного девайса, специалисты предполагают, что информация касается Galaxy S8. В то же время, вполне возможно, что данные касаются только одной из модификаций Samsung Galaxy S8, или же это совершенно другой смартфон.Так, по неофициальной информации, гаджет будет оснащен 5,5- или 6,2-дюймовым дисплеем, топовым чипсетом Snapdragon 830 или Exynos 8895. Удостовериться в подлинности непроверенных данных можно будет уже в конце февраля 2017 года – на презентации Samsung Galaxy S8.

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