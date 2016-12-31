Появилось текстовое сообщение, которое может сломать приложение iMessage

СМИ бьют тревогу. В сети появилась информация о простом текстовом сообщении, которое может сломать приложение iMessage.
Несмотря на то, что iOS считается самой безопасной операционной системой по сравнению с ее конкурентами, находятся умельцы, которым удается сломать ее. В сети регулярно появляется информация о неких сообщениях, которые нарушают работу приложений на «яблочных» гаджетах.
Один из первых случаев «поломки» системы был зарегистрирован в 2013 году. Тогда умельцы создали специальное сообщение на арабском языке, которое перезагружало телефоны при его открытии, а также выдавало ошибку при попытке зайти в приложение «сообщения». В мае прошлого года сообщения-вирусы вновь проявили себя. Несмотря на то, что текст послания был другим, последствия также касались работы текстового приложения.
В декабре владельцы устройств на iOS вновь столкнулись с опасностью сломать свой смартфон из-за зараженного сообщения. В этом послании скрыта визитная карточка контакта, однако ее объем значительно превышает привычный. При попытке открыть ее, приложение «Сообщения» зависает. Его можно закрыть, зайдя в последние запущенные приложения, однако вновь открыть его уже не удастся.
Специалисты сообщают, что данному вирусу подвержены устройства на iOS 9 - 10.2.1 Beta 2. Исправить поломку нельзя, единственным выходом для тех, кто столкнулся с такой проблемой, является ожидание выхода обновления от компании Apple.
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