Ученые: Большинство мужчин получают удовольствие от жизни после 50

Британские ученые провели очередное исследование, в рамках которого было доказано, что после 60-ти лет большинство мужчин начинают получать настоящее удовольствие от жизни. Своими умозаключениями эксперты делятся в одном из влиятельных научных журналов зарубежья.
Ученые рассказывают, что до наступления пятидесяти лет получение наслаждения от жизни затягивается из-за присутствия множества проблем. Эксперты добавляют, что многие к 25-ти годам стараются устроить свою семейную жизнь, а это рождает ряд сложностей, справиться с которыми представляется возможным зачастую лишь после сорока.
Чаще всего мужчин среднего возраста отравляют жилищные и финансовые проблемы. Дополнительные неудобства могут быть связаны с детьми, говорят ученые, которым нужно много внимания, и лишь после достижения пятидесяти у представителей сильного пола начинается новый период в жизни, когда можно пожить в удовольствие.
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