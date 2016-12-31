Ученые: Большинство мужчин получают удовольствие от жизни после 50

Ученые рассказывают, что до наступления пятидесяти лет получение наслаждения от жизни затягивается из-за присутствия множества проблем. Эксперты добавляют, что многие к 25-ти годам стараются устроить свою семейную жизнь, а это рождает ряд сложностей, справиться с которыми представляется возможным зачастую лишь после сорока.Чаще всего мужчин среднего возраста отравляют жилищные и финансовые проблемы. Дополнительные неудобства могут быть связаны с детьми, говорят ученые, которым нужно много внимания, и лишь после достижения пятидесяти у представителей сильного пола начинается новый период в жизни, когда можно пожить в удовольствие.

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