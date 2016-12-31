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В Якутии учёные обнаружили малярийных комаров

В Якутии учёные Томского университета обнаружили на территории страны малярийных комаров. Они могли попасть в РФ из Америки через Беренгов пролив.

В Якутии учёные обнаружили малярийных комаров


Прежде учёные считали, что тропические виды комаров, переносящих инфекционные заболевания, такие как малярия, крайне редко встречаются в России. Новые исследования показали, что малярийные насекомые живут на территории от Якутии до Эстонии. Они распространяются от реки Лены до балки с запада на восток страны, и от лесотундры до Алтая.
Такой вид комаров переносит малярию от человека к человеку, но средой его обитания являются болотистые местности, где почти нет суши. К тому же благодаря суровому климату Якутии, возбудитель малярии не выживает в таких погодных условиях. Однако учёные предупреждают, что глобальное потепление может привести к изменениям климата, поэтому в планах специалистов более детальное изучение малярийных комаров.


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