Ученые: 90% женщин испытывают нехватку секса

Американские научные сотрудники в ходе нового исследования установили, что почти 90% женщин часто испытывают острую нехватку секса. Такие результаты были получены специалистами в ходе опроса, участие в котором приняли представительницы слабого пола, пребывающие в детородном возрасте.
К участию в опросе ученые привлекли 450 женщин в возрастной категории 20-60 лет. Большая часть опрошенных находились в фертильном возрасте и вели активную сексуальную жизнь. По окончанию опроса специалисты проанализировали полученные результаты.
Оказалось, что 90% женщин испытывают острую нехватку секса из-за уменьшения интереса, проявляемого к ним со стороны их партнера, многие выразили желание заниматься любовью гораздо чаще.
Женщины, которые отвечали на вопросы опросника, ответили, что одного-двух половых актов в неделю им вполне достаточно. При этом 72% опрошенных честно признались, что ни разу не решались обратиться со своей проблемой в половой сфере к специалистам.
Выводы, которые ученые сделали, проанализировав полученные результаты, они опубликовали в научном издании The Hindusian Times.
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