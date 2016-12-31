Ученые узнали, откуда на Земле появилось золото. По их мнению, его образование произошло по причине гамма-всплеска.
Как утверждают специалисты, на нашей планете за все золото мы обязаны столкновению нейтронных звезд, в результате которых высвобождается очень много энергии. В это мгновение в космическое пространство выбрасывается и драгоценный металл, что и произошло около 400 лет назад. Тогда подобный всплеск уничтожил примерно 60% живого мира на земной поверхности, хотя столкновение проходило на расстоянии 6 тысяч световых лет от нашей планеты.
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