Ученые узнали откуда на Земле появилось золото

Как утверждают специалисты, на нашей планете за все золото мы обязаны столкновению нейтронных звезд, в результате которых высвобождается очень много энергии. В это мгновение в космическое пространство выбрасывается и драгоценный металл, что и произошло около 400 лет назад. Тогда подобный всплеск уничтожил примерно 60% живого мира на земной поверхности, хотя столкновение проходило на расстоянии 6 тысяч световых лет от нашей планеты.

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