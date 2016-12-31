Количество активированных iPhone 7 за 3 дня выросло на 13%

Согласно представленной информации, число активированных умных часов Apple Watch увеличилось на 9%, при показателе минувшего периода в 20%. Количество активных планшетов и смартфонов на ОС Android поднялось менее чем на 3%, а число Google Pixel возросло на 8,5%.По мнению экспертов, указанные цифры сигнализируют о том, чего следует ожидать в 2017 году. Рынок носимых устройств останется неспокойным и вряд ли станет основным для телефонов, считает гендиректор финансового консультационного центра Destination Wealth Management Майкл Йосиками.

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