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Исследователей Марса поселят в "бублики" из бетона и льда

Ученые из NASA разработали проект жилья для колонизаторов Марса. Исследователей красной планеты поселят в «бублики» из льда и бетона.

Исследователей Марса поселят в "бублики" из бетона и льда


Проект жилья составили ученые из Исследовательского центра Лэнгли. Форма будущего строения напоминает бублик. Каркас дома сделан из бетона, а сверху покрыт льдом для защиты от космических излучений.

Преимуществом такого строения является то, что для постройки можно использовать материалы Красной планеты и не везти их с Земли. Проект также имеет и недостатки. Для заполнения верхнего слоя дома марсианской водой потребуется свыше 400 дней.

Ученые пытаются решить этот технологический вопрос. На данный момент есть только идея с роботами, которые построят помещения до прибытия исследователей на Марс.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165490-news.html
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