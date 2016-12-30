Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 4 набирает популярность

Дизайн четвертого поколения Redmi Note похож больше на флагман Redmi Pro, чем на своего предшественника. Обе модели получили металлический корпус с пластиковыми вставками внизу и вверху и одинаковое расположение динамиков. Redmi Note 4 можно приобрести в трех цветовых вариациях: золотой, серебристый и темно-серый.Первое, чем порадовала Xiaomi пользователей так это качество экрана Redmi Note 4. Дисплей смартфона получил диагональ 5,5 дюймов и разрешение 1980х1080 пикселей. Угол обзора новинки максимальный. При поворачивании не происходит искажения и выцветания цветов. Изображение на экране можно разглядеть четко даже при очень солнечной погоде. Также Redmi Note 4 обладает очень удобной функцией - «режим чтения» можно настроить на автоматическое включения в определенных приложения.Xiaomi оснастила Redmi Note 4 чипсетом MediaTek Helio X20 с десятью ядрами с частотой по 2,1 ГГц. Четвертое поколение смартфонов стало потреблять на 30% меньше энергии и работать на 62% лучше. Графическую часть поддерживает процессор Mali-T880 MP4. Объем ОЗУ Redmi Note 4 – 2 Гб, а ПЗУ – 16 Гб. Смартфон включает поддержку MicroSD до 128 Гб.Разрешение основной камеры – 16 Мп, а «фронталка» обеспечивает 5 Мп. С помощью камеры на задней панели можно делать четкие снимки при хорошем искусственном или естественном освещении. От недостатка света на фотографии может появится шум. На передней камере установлен автофокус, а снимки получаются приемлемые только в случае хорошего освещения.На бенчмарке AnTuTu флагман заработал 81 604 бала. Стоимость Xiaomi Redmi Note 4 начинается от 13 000 рублей и заканчивается 17 000 рублями.

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