Ученые рассказали как худели в начале XIX века

Исследователи из Кембриджского университета рассказали общественности о результативной диете, которая была впервые предложена молодым мужчинам в 1834 году врачом-диетологом Дональдом Уокером. Он рекомендовал поддерживать форму за счет употребления пива, сидра, постного мяса и черствого хлеба, но при этом нужно было вести очень активную жизнь с максимальным количеством физических нагрузок – плавать, бегать, ходить (до 24 миль в день).При такой диете есть определенные минусы - строго запрещается внесение в рацион овощей и обязательное соблюдение физической активности, потому что, если человек остается малоподвижен – это может привести даже к летальному исходу.

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