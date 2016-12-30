Ученые рассказали как худели в начале XIX века

Британские ученые поведали о существовании в XIX веке специальной диеты, состоящей лишь из пива и черствого хлеба. Но такой способ похудения непременно предполагал физическую активность.
Исследователи из Кембриджского университета рассказали общественности о результативной диете, которая была впервые предложена молодым мужчинам в 1834 году врачом-диетологом Дональдом Уокером. Он рекомендовал поддерживать форму за счет употребления пива, сидра, постного мяса и черствого хлеба, но при этом нужно было вести очень активную жизнь с максимальным количеством физических нагрузок – плавать, бегать, ходить (до 24 миль в день). При такой диете есть определенные минусы - строго запрещается внесение в рацион овощей и обязательное соблюдение физической активности, потому что, если человек остается малоподвижен – это может привести даже к летальному исходу.
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