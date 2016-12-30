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Samsung планирует выпустить беспроводные наушники для Galaxy S8

В Samsung планируют выпустить беспроводные наушники для смартфона Galaxy S8. По данным ресурса SamMobile, это произойдет по причине отсутствия у нового гаджета аудиоразъема 3,5 мм.

Samsung планирует выпустить беспроводные наушники для Galaxy S8


В результате с выходом нового флагмана южнокорейской корпорации, фанаты этой линейки окажутся в положении, схожем с поклонниками смартфонов от корпорации Apple. При этом не лишним будет напомнить, что в линейке продукции Samsung уже давно присутствует беспроводная гарнитура. Это должно отмести мысли о плагиате со стороны корейской компании все тех же iPhone.

Неофициальный источник портала SamMobile сообщил, что есть вероятность продажи наушников в коробке с Galaxy S8, так как Samsung делает большую ставку на новый флагман. В связи с этим в южнокорейской компании вполне могут сократить свой доход в обмен на лояльность клиентов. О самих наушниках известно лишь то, что они могут быть носителями бренда Harman.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165477-news.html
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