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Во Флориде уфологи засекли плазматический НЛО

Во Флориде уфологи засекли плазматический НЛО с помощью инфракрасной камеры. Инцидент случился 27 декабря.

Во Флориде уфологи засекли плазматический НЛО


Житель Редленда решил изучить небо над Флоридой посредством инфракрасной камеры. Ему удалось найти один крупный космический аппарат и множество маленьких. По словам уфолога, НЛО скрываются от человеческого глаза при помощи маскировочных плащей.

Защитная пленка аппаратов из неизвестного вещества не скрывает корабль от инфракрасных камер, поэтому жителю Редленда удалось запечатлеть НЛО. Космический корабль передвигался очень быстро и оставлял за собой плазменный след. Вокруг него находилось еще с десяток подобных НЛО, но меньшего размера. Пользователи интернета посчитали видеозапись монтажом и не поверили уфологу.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165463-news.html
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