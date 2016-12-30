Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь

Главным правилом, которое поможет начать в Новом году счастливую жизнь является осознание своих прошлых ошибок. При этом эксперты предупреждают, что выполняя первое условие, ни в коем случае нельзя заниматься самоедством и самобичеванием. Ошибки просто нужно найти и осознать, а затем пообещать их никогда не делать. Чтобы способ был более эффективен, свои промахи следует написать на бумаге, а затем порвать и выбросить.Вторым правилом является саморазвитие. Специалисты уверены, что если человек настроится и избавит свою жизнь от однообразия и скуки, то он станет счастливым. Для выполнения этого пункта следует уменьшить время, которое вы проводите за компьютером, увеличить количество прогулок на свежем воздухе и начать заниматься чем-то приятным. Например, можно выучить иностранный язык или освоить игру на гитаре. Главное не сидеть за гаджетами, уходя полностью в себя, а открыться новым изменениям и они не заставят себя ждать.Третье правило - не стоит откладывать перемены. Если хотите повышения заработной платы, обратитесь к начальству. Мечтаете сменить работу, сразу начинайте поиски нового вида деятельности. Жаждете заняться спортом, немедленно отправляйтесь в спортзал. При этом нельзя переживать, что может что-то не получится. Страхи лучше преодолевать с настроем на то, что даже если возникла проблема, значит, обязательно найдется и ее решение.

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