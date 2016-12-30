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  • 17:58 – Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность 


Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность

В сети был размещен ролик, в котором парень-паркурщик, надев костюм Марио из популярной игры Super Mario Run, полностью воссоздал уровень «в реале» и спас принцессу. Все трюки, необходимые для прохождения этапа, молодой человек совершал самостоятельно, без какой-либо поддержки.

Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность


В сети появился чудесный ролик, в котором молодой человек, занимающийся паркуром, воссоздал в реальной жизни уровень из знаменитой игры Super Mario Run и прошел его в образе Марио. Зрители при просмотре видели и монетки, и «мухомор» с «черепахой» (которые в игре были совсем не дружественными «элементами»), и даже похищение принцессы. Просмотров ролик набрал целых 450 тысяч, и ко всему прочему зрители были просто в восторге от того, как мастерски парень исполняет совсем не легкие трюки.
Как известно, игра Super Mario Run «побила» все рекорды, так как по статистике была скачана наибольшее количество раз.


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