Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность

В сети появился чудесный ролик, в котором молодой человек, занимающийся паркуром, воссоздал в реальной жизни уровень из знаменитой игры Super Mario Run и прошел его в образе Марио. Зрители при просмотре видели и монетки, и «мухомор» с «черепахой» (которые в игре были совсем не дружественными «элементами»), и даже похищение принцессы. Просмотров ролик набрал целых 450 тысяч, и ко всему прочему зрители были просто в восторге от того, как мастерски парень исполняет совсем не легкие трюки.Как известно, игра Super Mario Run «побила» все рекорды, так как по статистике была скачана наибольшее количество раз.

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