Госсайты России вошли в ТОП-10 самых посещаемых ресурсов мира 2016 года

По словам замминистра связи Алексея Козырева, посещаемость Единого портала госуслуг выросла за счет улучшения работы ресурса. Сайт стал более понятным и простым, а также увеличил перечень сервисов. За счет модернизации портала число посещений и количество зарегистрированных пользователей значительно возросло.По данным аналитической группы, заметно улучшил показатели и сайт mos.ru, ежемесячная аудитория которого возросла до 34 миллионов человек. Отмечается, что портал московского правительства обошел по числу пользователей такие мегапопулярные ресурсы, как сайты Евросоюза, NASA и администрации штата Нью-Йорк.Мировым лидером среди государственных сайтов стал портал Минобразования Турции. Он примечателен тем, что школьники и их родители могут отслеживать оценки в собственном электронном дневнике.

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