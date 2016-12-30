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В NASA сообщили о двух кометах летящих в направлении Земли

По сообщению сотрудников NASA из миссии NEOWISE, в направлении Земли летит две кометы. Астрономы проанализировали замеченные объекты, а также рассчитали траекторию их движения.

В NASA сообщили о двух кометах летящих в направлении Земли


Первым объектом является комета, числящаяся в базе данных NASA под кодовым названием C/2016 U1 NEOWISE. Она было замечена астрономами еще 21 октября 2016 года. Согласно проведенным расчетам, 14 января комета достигнет ближайшей к Солнцу точки в пределах орбиты Меркурия.

Второй объект был открыт астрономами месяцем позже, 27 ноября 2016 года, и зарегистрирован под кодом 2016 WF9 и имеет диаметр около 1 км. По словам специалистов NASA, он представляет собой астероид или комету без пылевого облака. 25 февраля объект доберется до Земной орбиты, пройдя на расстоянии 51 млн км от нашей планеты. Ученые уточнили, что оба объекта не несут опасности для Земли. В свою очередь продемонстрирована эффективность миссии NEOWISE, или NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer, занимающейся наблюдением за космосом в инфракрасном диапазоне.


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