Эксперты: В 2017 году из-за киберугроз пользователи покинут соцсети

Эксперты “Лаборатории Касперского” провели итоговую пресс-конференцию по кибербезопасности. Они ожидают, что в 2017 году мир столкнется с новыми сетевыми угрозами, а пользователи социальных сетей начнут массово удалять свои аккаунты.
Первое, с чем наверняка мир столкнется в 2017 году - замалчивание кибератак. Если в 2016-м о них сообщали открыто, уже в будущем ситуация изменится. Кроме этого ожидается, что сами хакеры будут манипулировать мнением общественности и заниматься целевым шпионажем, публикуя личные данные публичных личностях.
Сами же кибератаки будут нацелены не на банки, а на иные финансовые институты. Также серьезной проблемой станет безопасность в сети каждого отдельного пользователя. Это побудит, считают эксперты, юзеров социальных сетей отказаться от своих аккаунтов с целью сохранения личных данных. Не исключено, что это будет массовое явление, но вряд ли все откажутся от такого времяпрепровождения в сети.
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