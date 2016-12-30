Эксперты: В 2017 году из-за киберугроз пользователи покинут соцсети

Первое, с чем наверняка мир столкнется в 2017 году - замалчивание кибератак. Если в 2016-м о них сообщали открыто, уже в будущем ситуация изменится. Кроме этого ожидается, что сами хакеры будут манипулировать мнением общественности и заниматься целевым шпионажем, публикуя личные данные публичных личностях.Сами же кибератаки будут нацелены не на банки, а на иные финансовые институты. Также серьезной проблемой станет безопасность в сети каждого отдельного пользователя. Это побудит, считают эксперты, юзеров социальных сетей отказаться от своих аккаунтов с целью сохранения личных данных. Не исключено, что это будет массовое явление, но вряд ли все откажутся от такого времяпрепровождения в сети.

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