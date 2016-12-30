Учёные скрестят домашнюю кошку и дальневосточного лесного кота‍

Генетики воспользуются технологией искусственного оплодотворения. Родившиеся от такого союза котята сохранят генетические признаки лесного кота. В последующим они смогут воспроизводить потомство, скрещиваясь с представителями своего вида. Ученые отмечают, что такой опыт успешно использовался для сохранения других исчезающих видов.Экстракорпоральное оплодотворение создавалось для помощи бездетным людям, но позже методику опробовали для скрещивания животных разных видов.

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