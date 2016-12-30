Учёные скрестят домашнюю кошку и дальневосточного лесного кота‍

Российские ученые из Института генетики и цитологии Сибирского РАН пытаются спасти от вымирания редкий вид дальневосточного лесного кота. Ради этого специалисты хотят скрестить его с домашней кошкой.
Генетики воспользуются технологией искусственного оплодотворения. Родившиеся от такого союза котята сохранят генетические признаки лесного кота. В последующим они смогут воспроизводить потомство, скрещиваясь с представителями своего вида. Ученые отмечают, что такой опыт успешно использовался для сохранения других исчезающих видов.
Экстракорпоральное оплодотворение создавалось для помощи бездетным людям, но позже методику опробовали для скрещивания животных разных видов.
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