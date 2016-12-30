Ученые обнаружили взаимосвязь между кофе и сексом

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что если представители сильного пола выпивают 2-3 чашки кофе, то это поможет половому органу лучше функционировать. Также ученые заявляют об увеличении сексуальной активности.Как сообщают американские эксперты, в основном такой эффект проявляется у мужчин, которые обладают лишним весом.

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