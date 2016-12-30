NASA: В новогоднюю ночь рядом с Луной промчится комета‍

Ученые NASA поведали, что 31 декабря, прямо в новогоднюю сказочную ночь рядом с Луной пролетит комета. Разглядеть это явление можно будет с помощью бинокля. Комета носит название Хонда-Мркоса-Пайдушаковой.
31 декабря над Землей промчится комета, которая осветит небо природным «фейерверком». При рассмотрении этого чуда может показаться, что комета пронесется прямо рядом с полумесяцем. Но без специальных приборов, в виде бинокля или телескопа, не обойтись.
Каждые 5 лет Хонда-Мркоса-Пайдушаковой огибает Солнечную систему, неся за собой свечение ярко сине-зеленого цвета. Комета пролетала над нашей планетой 15 декабря и теперь собирается «поздравить» землян с Новым годом, озарив в 18:30 небосвод ярким свечением. Как утверждают в NASA, комета завершает цикл каждые 5,25 года.
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