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Ученые создали препарат, способный уберечь печень от алкоголя

Российские ученые создали лекарственный препарат, который способен защитить печень от пагубного влияния алкоголя и токсинов. Новый препарат появится в продаже в течение 3-5 лет. Информация предоставлена Алексеем Люндупом, главой отделения передовых технологий в Институте регенеративной медицины МГМУ имени Сеченова.

Ученые создали препарат, способный уберечь печень от алкоголя


Со слов ученого, создан пептидных природный препарат из печени поросенка неонатального возраста. Он поможет сохранить печень, которая получила тяжелые повреждения. Разработчики отбирали для исследования самые поврежденные печеночные образцы, которые как правило приводят к смерти животного. Выяснилось, что новый пептидный препарат спасал жизнь таким животным, восстанавливая печень.

Для тяжелых случаев, со слов Люндупа, препарат будет иметь другую форму выпуска – в виде инъекций. Для случаев, которые не были запущены, будет создана таблетка или капсула, которая по ценовому диапазону будет доступна населению.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165197-news.html
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