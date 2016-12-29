Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России

На первое место взобрался кроссовер Tesla Model X, проданный за ноябрь партией в 4 единицы. В такие объемы продаж не сложно поверить, учитывая установленный за авто ценник. Он составляет 22 326 000 рублей. Следом за электрокаром идет премиальный вседорожник Bentley Bentayga, постепенно теряющий свою популярность на российском авторынке. В ноябре продажи авто составили всего 14 единиц, что все же немало, если рассматривать стоимость авто, составляющую 15 948 700 рублей.На третьем месте остановился Mercedes-Benz G-Class. Всего в ноябре было продано 46 единиц авто по средней цене 9 148 696 рублей. Четвертое место выборол британский Land Rover Range Rover Sport, за который дилеры требуют 8 466 000 рублей. В прошлом месяце было продано 123 кроссовера этой модели. Замкнуть пятерку самых дорогих вседорожников смог BMW X6M с ценой 7 290 000 рублей. При этом его продажи за предпоследний месяц 2016 года составили всего 14 единиц.

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