Авторизация
 
  • 23:46 – Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России 
  • 23:46 – В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года 
  • 23:39 – Ольга Бузова оголила свою талию на камеру 
  • 23:39 – Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года 


Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России

Эксперты провели исследование с целью определить самые дорогие кроссоверы, продававшиеся в России в 2016 году. На основании проведенного анализа данных был составлен короткий список.

Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России


На первое место взобрался кроссовер Tesla Model X, проданный за ноябрь партией в 4 единицы. В такие объемы продаж не сложно поверить, учитывая установленный за авто ценник. Он составляет 22 326 000 рублей. Следом за электрокаром идет премиальный вседорожник Bentley Bentayga, постепенно теряющий свою популярность на российском авторынке. В ноябре продажи авто составили всего 14 единиц, что все же немало, если рассматривать стоимость авто, составляющую 15 948 700 рублей.

На третьем месте остановился Mercedes-Benz G-Class. Всего в ноябре было продано 46 единиц авто по средней цене 9 148 696 рублей. Четвертое место выборол британский Land Rover Range Rover Sport, за который дилеры требуют 8 466 000 рублей. В прошлом месяце было продано 123 кроссовера этой модели. Замкнуть пятерку самых дорогих вседорожников смог BMW X6M с ценой 7 290 000 рублей. При этом его продажи за предпоследний месяц 2016 года составили всего 14 единиц.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165138-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 232
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 203
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 919
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 896
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 806
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 803
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 725
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 694
  • 0
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России
  • 23:46
  • 19
  • 0
В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года
  • 23:46
  • 17
  • 0
Ольга Бузова оголила свою талию на камеру
  • 23:39
  • 28
  • 0
Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года
  • 23:39
  • 29
  • 0
Взять ипотеку: как вложить деньги в недвижимость, инвестиции в квартиру, сдача жилья
  • 23:33
  • 15
  • 0
Ипотека 2017 новости, прогнозы: как вложить деньги в недвижимость: мнение экономистов на 2017 год
  • 23:33
  • 18
  • 0
Горячие блюда на Новый год 2017 рецепты с фото простые и вкусные
  • 23:25
  • 21
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 33
  • 0
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России
  • 23:46
  • 19
  • 0
В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года
  • 23:46
  • 17
  • 0
Ольга Бузова оголила свою талию на камеру
  • 23:39
  • 28
  • 0
Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года
  • 23:39
  • 29
  • 0
Взять ипотеку: как вложить деньги в недвижимость, инвестиции в квартиру, сдача жилья
  • 23:33
  • 15
  • 0
Ипотека 2017 новости, прогнозы: как вложить деньги в недвижимость: мнение экономистов на 2017 год
  • 23:33
  • 18
  • 0
Горячие блюда на Новый год 2017 рецепты с фото простые и вкусные
  • 23:25
  • 21
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 33
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров