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В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года

В сеть попали изображения смартфонов Samsung Galaxy А, по которым можно сделать вывод – модель ждут только небольшие косметические изменения. Компания обещает представить новинку в январе грядущего года на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года


Новинка будет иметь некоторую похожесть с флагманом Samsung Galaxy S7, по крайней мере дизайн «скопирован» из этой модели. Но производители решили разнообразить цветовую гамму корпуса – они будут представлены в чёрном, синем, розовом и золотом вариантах.
Что касается технических характеристик, то новый Galaxy A3 будет оснащен двумя «гигами» оперативки и 16 Гб встроенной памяти, а также заимеет процессор Exynos 7870. А в остальном изменения модель не претерпела – она будет содержать 4,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, имеющий разрешение в 1280 на 720 пикселей, привычную 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную основную. По цене гаджет будет около 380 евро.

Относительно «старшей» модели - Galaxy A5, обещанной в 2017 году, можно обозначить следующее: гаджет получит процессор Exynos 7880, содержащий три Гб «оперативки» и 32 Гб встроенной памяти. Экран, соответственно, будет больше, чем у «младшей» модели (5,2-дюйма Super AMOLED), а также порадует 16-мегапиксельной фронтальная камерой в паре с такой же основной. Стоимость смартфона будет на 100 евро дороже.

Обе новинки будут полностью защищены от пыли, а также выдержат более чем метровое погружение под воду, что соответствует стандарту IP68. Подобной защитой могут «похвастаться» на данный момент только два флагмана компании — Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165137-news.html
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