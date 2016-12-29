Авторизация
 
  • 23:46 – Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России 
  • 23:46 – В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года 
  • 23:39 – Ольга Бузова оголила свою талию на камеру 
  • 23:39 – Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года 


Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать от батареи более 20 часов

В начале 2017 года Lenovo покажет свой новый ноутбук ThinkPad X270. Особенностью девайса станет работа в активном режиме более 20 часов без подзарядки.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать от батареи более 20 часов


Презентация модели состоится на выставке электроники CES сразу после Нового года. В сети уже появились первые данные о Lenovo ThinkPad X270.
Габаритные параметра ноутбука достаточно компактны. Его вес составляет 1,3 кг при толщине корпуса 20,3 мм. Диагональ Lenovo ThinkPad X270 приравнивается 12,5 дюймам. В зависимости от стоимости экран может иметь разрешение как HD, так и FullHD. Эксперты не исключают возможности оснащения ноутбука тачскрином.
Lenovo ThinkPad X270 питается от чипсета Intel Core i поколения Kaby Lake. Наибольший объем ОЗУ – 16 Гб. Покупатель может самостоятельно выбрать объем жесткого диска между 512 Гб и 2 Тб. Ноутбук находится под управлением Windows 10.
Главной особенностью Lenovo ThinkPad X270 стала его батарея. Аккумулятор имеет общую емкость 166 Втч. На одной зарядке девайс должен проработать более 20 часов.
Продажа Lenovo ThinkPad X270 начнется сразу после презентации в январе. Стоимость базовой конфигурации - $909.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165130-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 232
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 203
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 919
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 896
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 806
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 803
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 725
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 694
  • 0
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России
  • 23:46
  • 19
  • 0
В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года
  • 23:46
  • 17
  • 0
Ольга Бузова оголила свою талию на камеру
  • 23:39
  • 28
  • 0
Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года
  • 23:39
  • 29
  • 0
Взять ипотеку: как вложить деньги в недвижимость, инвестиции в квартиру, сдача жилья
  • 23:33
  • 15
  • 0
Ипотека 2017 новости, прогнозы: как вложить деньги в недвижимость: мнение экономистов на 2017 год
  • 23:33
  • 18
  • 0
Горячие блюда на Новый год 2017 рецепты с фото простые и вкусные
  • 23:25
  • 21
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 33
  • 0
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов в России
  • 23:46
  • 19
  • 0
В Сеть попали официальные рендеры Galaxy A3 и Galaxy A5 2017 года
  • 23:46
  • 17
  • 0
Ольга Бузова оголила свою талию на камеру
  • 23:39
  • 28
  • 0
Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года
  • 23:39
  • 29
  • 0
Взять ипотеку: как вложить деньги в недвижимость, инвестиции в квартиру, сдача жилья
  • 23:33
  • 15
  • 0
Ипотека 2017 новости, прогнозы: как вложить деньги в недвижимость: мнение экономистов на 2017 год
  • 23:33
  • 18
  • 0
Горячие блюда на Новый год 2017 рецепты с фото простые и вкусные
  • 23:25
  • 21
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 33
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров