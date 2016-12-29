Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать от батареи более 20 часов

В начале 2017 года Lenovo покажет свой новый ноутбук ThinkPad X270. Особенностью девайса станет работа в активном режиме более 20 часов без подзарядки.
Презентация модели состоится на выставке электроники CES сразу после Нового года. В сети уже появились первые данные о Lenovo ThinkPad X270. Габаритные параметра ноутбука достаточно компактны. Его вес составляет 1,3 кг при толщине корпуса 20,3 мм. Диагональ Lenovo ThinkPad X270 приравнивается 12,5 дюймам. В зависимости от стоимости экран может иметь разрешение как HD, так и FullHD. Эксперты не исключают возможности оснащения ноутбука тачскрином. Lenovo ThinkPad X270 питается от чипсета Intel Core i поколения Kaby Lake. Наибольший объем ОЗУ – 16 Гб. Покупатель может самостоятельно выбрать объем жесткого диска между 512 Гб и 2 Тб. Ноутбук находится под управлением Windows 10. Главной особенностью Lenovo ThinkPad X270 стала его батарея. Аккумулятор имеет общую емкость 166 Втч. На одной зарядке девайс должен проработать более 20 часов. Продажа Lenovo ThinkPad X270 начнется сразу после презентации в январе. Стоимость базовой конфигурации - $909.
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