Установку бесплатного Wi-Fi в подольских автобусах перенесли на начало 2017 года

Компания ООО «Автомиг» при содействии Honeylink STUDIO планировала установить на всех ста машинах систему Wi-Fi. Однако переговоры немного затянулись.Теперь автобусы с доступным интернетом будут ездить по дорогам города вместо декабря, приблизительно, в январе 2017 года.

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