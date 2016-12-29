Космонавты NASA планируют дважды выйти в открытый космос в начале января

Первый вылет запланирован 6 января. В нем примут участие командир МКС Роберт Кимброу и бортинженер Пегги Уитсон. Ещё в декабре на станцию были доставлены новые ионно-литиевые батареи, которые теперь необходимо установить на корпусе станции.Стоит отметить опытность астронавтов, ведь для Кимброу это будет третий выход в космос, а для Уитсон уже седьмой. Для такого задания был проведён тщательный отбор среди множества кандидатов.Также на борту будет присутствовать новичок Тома Песке из Европейского космического агенства. Её первый выход за пределы МКС запланирован 13 января в сопровождении Кимброу.Больше подробностей можно будет узнать на брифинге NASA, который состоится 4 января и прольёт свет на план проведения работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165119-news.html