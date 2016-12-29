В 2017 году Роскомнадзор проверит операторов мобильной связи

Проверка компании Мегафон по плану пройдёт весной 2017 года, МТС пройдёт её в ноябре. Специалисты проверят, как компании мобильной связи хранят данные своих пользователей, и как они придерживаются закона, принятого в России в сентябре 2015 года.Роскомнадзор также проверит на наличие информации клиентов таких операторов мобильной связи как Делойт и Туш СНГ, КПМГ, Эрнст энд Янг Внешаудити и ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. Кроме того проверку пройдут Сбербанк, система Qiwi и компания LG в РФ. В случае не прохождения проверки Роскомнадзора, они отправятся в суд, а их сайты будут заблокированы.

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