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В 2017 году Роскомнадзор проверит операторов мобильной связи

В 2017 году Роскомнадзор проверит крупных операторов мобильной связи, придерживаются ли они закона о хранении личных данных. В список проверяющихся попали такие лидеры связи, как МТС и Мегафон.

В 2017 году Роскомнадзор проверит операторов мобильной связи


Проверка компании Мегафон по плану пройдёт весной 2017 года, МТС пройдёт её в ноябре. Специалисты проверят, как компании мобильной связи хранят данные своих пользователей, и как они придерживаются закона, принятого в России в сентябре 2015 года.

Роскомнадзор также проверит на наличие информации клиентов таких операторов мобильной связи как Делойт и Туш СНГ, КПМГ, Эрнст энд Янг Внешаудити и ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. Кроме того проверку пройдут Сбербанк, система Qiwi и компания LG в РФ. В случае не прохождения проверки Роскомнадзора, они отправятся в суд, а их сайты будут заблокированы.


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