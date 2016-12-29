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Советник президента объяснил, как Россия готовится к отключению Интернета

Герман Клименко, советник при президенте РФ по вопросам Сети Интернет, сообщил, что страна должна готовиться к возможному отключению от всемирной паутины. Россия уже разрабатывает меры и подготовила специальный проект.

Советник президента объяснил, как Россия готовится к отключению Интернета


В разработанном документе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, базирующейся на территории страны. По мнению чиновника, России необходимо урегулировать сегмент, для защиты, например от киберпреступников, которые имеют намерение проникнуть в системы ЦБ РФ, или от ситуаций, которые происходили в 2014 году на территории Крыма.
Клименко считает, что Россия должна быть готова, к отсоединению от Интернета, чтобы электронная почта, социальные сети, телеграф и телефон могли продолжить функционировать в стандартном режиме. Таким образом, критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна располагаться в России.
Данное урегулирование не коснется обычных пользователей Сети.


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