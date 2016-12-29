Ученые рассказали, когда лучше принимать душ

Шелли Карсон заявляет, что утренний душ может помочь человеку проснуться, смыть сон и собраться с мыслями. Это стимулирует к рабочему и творческому процессу. В то время как вечерний душ расслабляет и снимает напряжение после трудового дня, оставляя прошедшие события в прошлом. Это помогает лучше уснуть.К тому же стоит добавить, что утром лучше проводить манипуляции с водой и практиковать контрастный душ, который бодрит после сна, а вечером для лучшего расслабления использовать теплую воду.

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