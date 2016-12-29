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Ученые рассказали, когда лучше принимать душ

Специалисты определили степень полезности и важности времени принятия душа. Утренний и вечерний душ имеет разное влияние на организм человека. Об этом сообщил ученый Гарвардского университета.

Ученые рассказали, когда лучше принимать душ


Шелли Карсон заявляет, что утренний душ может помочь человеку проснуться, смыть сон и собраться с мыслями. Это стимулирует к рабочему и творческому процессу. В то время как вечерний душ расслабляет и снимает напряжение после трудового дня, оставляя прошедшие события в прошлом. Это помогает лучше уснуть.

К тому же стоит добавить, что утром лучше проводить манипуляции с водой и практиковать контрастный душ, который бодрит после сна, а вечером для лучшего расслабления использовать теплую воду.


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