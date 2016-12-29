В социальной сети «ВКонтакте» запустили сервис «Истории»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «Истории», проинформировав об этом своих пользователей в официальном блоге. В результате загруженные снимки и видео друзей и подписчиков будут демонстрироваться в новом блоке над новостями на протяжении 24 часов.
Кроме того, к материалам можно добавлять стикеры, текст или граффити. Максимальная продолжительность демонстрируемого видео составляет 12 секунд. Как рассказывают в пресс-службе «ВКонтакте», когда друзья подписчика публикуют что-то новое, их снимок светится синим. Чтобы просмотреть показываемую историю, достаточно нажать на фото. Кроме того, историю пользователи смогут не только показывать друзьям, но и отправлять в диалоги. В личных сообщениях можно оставить комментарий к истории или обсудить ее. При воспроизведении видео в окне просмотра будет отображаться количество людей, уже увидевших его. Сервис будет доступен на мобильных устройствах под управлением ОС Android и iOS.
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