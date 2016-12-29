Ученые: Подземная река из раскаленного железа ускорила движение в районе Сибири и Канады

По словам профессора Фила Ливермола, из британского Университета Лидса, с 2000 года поток подземной раскаленной реки увеличил скорость и достиг 40-45 километров в год в направлении от Сибири к западу. Объяснить такое ускорение ученые пока не могут, но некоторые исследователи уверены, что это явление существует миллиарды лет.Раскаленная подземная река из железа расположена на глубине 3000 километров. Она имеет ширину около 420 километров и располагается под Сибирью и Канадой. По мнению специалистов, река из расплавленного железа связана с аномалиями магнитного поля Земли и напоминает струйные течения.Сила потока раскаленной реки стала увеличиваться в последние 5 лет. Ученые предполагают, что тот факт, что ранее поток двигался медленнее, поможет объяснить, почему магнитное поле Земли стало слабее. Некоторые ученые говорят, что увеличение скорости потока раскаленной реки может свидетельствовать о том, что Северный и Южный полюса меняются местами.

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