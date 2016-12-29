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Яндекс: Интимные подарки к Новому году готовят сибиряки

Аналитики из Яндекс с помощью изучения платежей выяснили какие подарки получат жители Сибири на Новый год. Оказалось, предпочтение пало на интимные игрушки.

Яндекс: Интимные подарки к Новому году готовят сибиряки


Сибиряки удивят своих близких на Новый год нестандартными подарками. По данным аналитиков, число заказов в интим-магазинах выросло в три раза по сравнению с ноябрем. Средний чек покупок приблизительно равен 5 400 рублям. Такой спрос наблюдается не только на территории Сибири, но и в других регионов. Сотрудники Яндекс отметили, что количество товаров из этой категории в целом по стране увеличилось на треть.

На втором месте по популярности следуют одежда и аксессуары. В декабре расходы жителей Сибири на эти вещи выросли в 2,5 раза. Средний чек сибиряков составил 6 200 рублей. В целом по стране затраты на эту категорию гораздо меньше – 2 855 рублей.

Почти в два раза увеличилось число покупок парфюмерии и косметики. В среднем сибиряки потратили 2 630 рублей на такие подарки. А вот по России в целом это число составило 4 100 рублей. Отрицательную динамику продаж показала бытовая техника. Количество покупок в этой категории в Сибири сократилось на треть.

Аналитики также подсчитали какова приблизительная стоимость праздничного стола для семьи из четырех человек. В Новый год на продукты и алкоголь у среднестатистического сибиряка уйдет 3960 рублей. Кроме того, 40% жителей этого региона решили отказаться от поездок заграницу и провести выходные дома.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164858-news.html
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