Яндекс: Интимные подарки к Новому году готовят сибиряки

Аналитики из Яндекс с помощью изучения платежей выяснили какие подарки получат жители Сибири на Новый год. Оказалось, предпочтение пало на интимные игрушки.
Сибиряки удивят своих близких на Новый год нестандартными подарками. По данным аналитиков, число заказов в интим-магазинах выросло в три раза по сравнению с ноябрем. Средний чек покупок приблизительно равен 5 400 рублям. Такой спрос наблюдается не только на территории Сибири, но и в других регионов. Сотрудники Яндекс отметили, что количество товаров из этой категории в целом по стране увеличилось на треть.
На втором месте по популярности следуют одежда и аксессуары. В декабре расходы жителей Сибири на эти вещи выросли в 2,5 раза. Средний чек сибиряков составил 6 200 рублей. В целом по стране затраты на эту категорию гораздо меньше – 2 855 рублей.
Почти в два раза увеличилось число покупок парфюмерии и косметики. В среднем сибиряки потратили 2 630 рублей на такие подарки. А вот по России в целом это число составило 4 100 рублей. Отрицательную динамику продаж показала бытовая техника. Количество покупок в этой категории в Сибири сократилось на треть.
Аналитики также подсчитали какова приблизительная стоимость праздничного стола для семьи из четырех человек. В Новый год на продукты и алкоголь у среднестатистического сибиряка уйдет 3960 рублей. Кроме того, 40% жителей этого региона решили отказаться от поездок заграницу и провести выходные дома.
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