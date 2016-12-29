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Ученые: Почему партнеры выкривают чужие имена во время секса

Иногда в жизни происходят такие ситуации, при которых во время интимных отношений один из партнеров случайно называет свою половинку другим именем. Как правило, подобное приводит к разладу в отношениях, однако ученые спешат успокоить партнеров, уверяя, что такие случаи вполне естественны и не являются сигналом неверности.

Ученые: Почему партнеры выкривают чужие имена во время секса


По мнению научных сотрудников, находясь в состоянии эйфории, в мыслях человека начинают всплывать образы, напоминая о других похожих вещах, происходивших ранее. Причиной этому являются процессы в мозге человека, при которых во время сексуальных контактов неизбежно вспоминаются прошлые половые отношения, в связи с чем, вспоминаются имена бывших партнеров.
Однако если у человека в прошлом был любовник, который подарил определенные приятные ощущения, то при произношении его имени в пик наслаждения означает, что с настоящим партнером он испытал подобную эйфорию, которую ощущал ранее. Конечно же, мало приятного в том, что секс с настоящим партнером напоминает человеку прошлые удовольствия, однако это совершенно не означает, что присутствует желание измены.
Также стоит отметить, что во время оргазма способность мыслить отключается, поэтому человек не отдает себе отчета о своих воспоминаниях в этот момент. Особенно это наблюдается у представительниц прекрасного пола.


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