Ученые: Почему партнеры выкривают чужие имена во время секса

По мнению научных сотрудников, находясь в состоянии эйфории, в мыслях человека начинают всплывать образы, напоминая о других похожих вещах, происходивших ранее. Причиной этому являются процессы в мозге человека, при которых во время сексуальных контактов неизбежно вспоминаются прошлые половые отношения, в связи с чем, вспоминаются имена бывших партнеров.Однако если у человека в прошлом был любовник, который подарил определенные приятные ощущения, то при произношении его имени в пик наслаждения означает, что с настоящим партнером он испытал подобную эйфорию, которую ощущал ранее. Конечно же, мало приятного в том, что секс с настоящим партнером напоминает человеку прошлые удовольствия, однако это совершенно не означает, что присутствует желание измены.Также стоит отметить, что во время оргазма способность мыслить отключается, поэтому человек не отдает себе отчета о своих воспоминаниях в этот момент. Особенно это наблюдается у представительниц прекрасного пола.

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