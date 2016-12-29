Геймеры Pokеmon Go обошли Землю 200 тысяч раз

Геймеры Pokеmon Go прошли по состоянию на 7 декабря 8,7 млрд километров в поисках новых покемонов, данное расстояние можно приравнять к 200 тысячам кругосветных путешествий, либо прогулкой пешком до Плутона и дальше, причем более тысячи лет понадобилось бы коммерческому лайнеру для совершения подобного полета. 88 миллиардов покемонов было поймано за время исследований игроками окрестностей, что по подсчетам равняется полумиллиарду пойманных существ в день.Скорее всего, что теперь, когда погода не особо располагает к поиску, данные показатели пойдут на спад, однако компания Niantic Labs в последнем обновлении предлагает игрокам заняться исследованием улиц и в холодное время года. Отныне повысилась вероятность поймать покемона в городах и в сельских районах, а также представлены детеныши покемонов, искать которых придется дольше.

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