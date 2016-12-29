Латвийский банк Rietumu выпустил «платежное» приложение для iPhone и iPad

Чтобы перевести деньги на счет, например, друзей или родственников теперь достаточно знать имя и фамилию получателя, а также номер его карты. В разработанной программе есть функция запоминания «прошлых получателей», то есть отправителю стоит только единожды перевести денежные средства человеку, а в дальнейшем данные получателя будут «напоминаться» автоматически.Руководитель Управления платежных карт вышеуказанного банка Марк Андреев сообщает, что новая услуга вызвала у клиентов неподдельный интерес и, несмотря на то, что пока приложение работает лишь с устройствами на базе iOS, в ближайшее время появится возможность использовать программу и для Android-смартфонов и планшетов, так как работы в этом направлении уже активно ведутся. Базовая версия рассчитана на переводы российских рублей, британских фунтов, евро и долларов. Переводы в другой валюте конвертируются.Также существуют и определенные рамки программы, с которыми нужно считаться - в течение «одного захода» возможно перевести сумму, не превышающую две тысячи евро и не меньше, чем три евро. Снимается и комиссия за предоставленную услугу в размере двух процентов, что является вполне удобным для клиентов, так как она меньше, чем комиссия за стандартный перевод средств.

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