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Астрономы: Радуга поможет отыскать обитаемые планеты

Астрономы выразили предположение, что можно комбинировать данные по спектру планеты в низком и высоком разрешении для наиболее точного определения состава ее атмосферы и поиска следов жизни в ней. Маттео Броги опубликовал отчет о перспективах подобных исследований в научном издании Astrophysical Journal Letters.

Астрономы: Радуга поможет отыскать обитаемые планеты


По словам ученого из Университета Колорадо в Боулдере (США), на сегодняшний день из перспективных небольших планет, расположенных неподалеку от больших звезд, около 30% могут быть обитаемы. Определить это более точно дает возможность телескоп «Кеплер».

При совместной работе астроибологов и планетологов удалось узнать, что жизнь на планетах заметно влияет на атмосферу, насыщая ее метаном, кислородом и прочими газами биогенного происхождения. В результате такого взаимодействия, меняется спектр планеты, получающий особые линии, характерные хлорофиллу и другим веществам. Иными словами вокруг потенциальных обитаемых объектов наблюдается некий ореол, напоминающий радугу при его спектральном анализе.


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