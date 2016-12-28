Ученые: 4 научных открытия 2016 года могут перевернуть мир

Ученые назвали 4 научных открытия, которые были сделаны в 2016 году, которые могут перевернуть мир. Правда, не все они еще доказаны, поэтому, прежде чем делать выводы, специалисты планируют проверить каждую теорию.
Первым открытием 2016, которое удивило мир, стал шанс наличия 9-й планеты. И речь идет не о Плутоне, а о “Планете Х”. Ее наличие на краю нашей Солнечной системы подтверждают изменения в магнитном поле. Судя по последним данным, объект может находиться на расстоянии в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля, и скрываться Нептуном или Плутоном.
Кроме этого, в 2016 году появилось предположение, что живые организмы появились на Земле значительно раньше. Об этом свидетельствуют найденные в Гренландии насыпи минералов возрастом в 3,7 миллиардов лет. Предположительно, эти образования могут быть следами жизнедеятельности доисторических микроорганизмов.
Следующее открытие, которое, в случае его подтверждения перевернет мир - определение смерти австралопитека Люси. На сегодня останки этого прародителя человечества были самыми древними из найденных. Сохранились многие кости и части кожи. Считалось, что при помощи Люси можно будет узнать, какую роль играли деревья в жизни прародителей человека и как это повлияло на нас. Но последние исследования доказали, что умерла австралопитек из-за падения с дерева, что указывает на неверность предыдущей теории.
Ну и четвертое открытие года - открытие тетранейтрона. Считается, что нейроны и протоны не могут существовать друг без друга. Но десяток лет назад была построена модель, которая включает в себя 4 нейрона без протонов. Судя по исследованиям этого года, теория тетранейтрона может быть подтверждена.
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