Ученые: 4 научных открытия 2016 года могут перевернуть мир

Первым открытием 2016, которое удивило мир, стал шанс наличия 9-й планеты. И речь идет не о Плутоне, а о “Планете Х”. Ее наличие на краю нашей Солнечной системы подтверждают изменения в магнитном поле. Судя по последним данным, объект может находиться на расстоянии в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля, и скрываться Нептуном или Плутоном.Кроме этого, в 2016 году появилось предположение, что живые организмы появились на Земле значительно раньше. Об этом свидетельствуют найденные в Гренландии насыпи минералов возрастом в 3,7 миллиардов лет. Предположительно, эти образования могут быть следами жизнедеятельности доисторических микроорганизмов.Следующее открытие, которое, в случае его подтверждения перевернет мир - определение смерти австралопитека Люси. На сегодня останки этого прародителя человечества были самыми древними из найденных. Сохранились многие кости и части кожи. Считалось, что при помощи Люси можно будет узнать, какую роль играли деревья в жизни прародителей человека и как это повлияло на нас. Но последние исследования доказали, что умерла австралопитек из-за падения с дерева, что указывает на неверность предыдущей теории.Ну и четвертое открытие года - открытие тетранейтрона. Считается, что нейроны и протоны не могут существовать друг без друга. Но десяток лет назад была построена модель, которая включает в себя 4 нейрона без протонов. Судя по исследованиям этого года, теория тетранейтрона может быть подтверждена.

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