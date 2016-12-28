В Sony сообщили о пометках игр с улучшенной графикой для PS4

Пресс-служба компании Sony объявила о небольшом обновлении, благодаря которому игры с улучшенной графикой, адаптированные под консоль PS4 будут помечены. Это сделано исключительно для удобства геймеров, которые они уже успели отметить положительными отзывами.
Благодаря специальным меткам PlayStation игроманам не нужно будет бороздить просторы Сети и форумов для поиска улучшенных игр. Представители компании сообщили, что объявленная ими пометка будет находиться под описанием проекта. Кроме того, создан специальный ярлык, уведомляющий геймера о запуске игры с большим разрешением.
Согласно последним данным, в число таких игр входят Infamous (части First Light и Second Son), The Last of Us: Remastered, Ratchet&Clank, а также Uncharted 4. Перечисленные игры уже успели получить собственный ярлык PlayStation.
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