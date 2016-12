В Sony сообщили о пометках игр с улучшенной графикой для PS4

Благодаря специальным меткам PlayStation игроманам не нужно будет бороздить просторы Сети и форумов для поиска улучшенных игр. Представители компании сообщили, что объявленная ими пометка будет находиться под описанием проекта. Кроме того, создан специальный ярлык, уведомляющий геймера о запуске игры с большим разрешением.Согласно последним данным, в число таких игр входят Infamous (части First Light и Second Son), The Last of Us: Remastered, Ratchet&Clank, а также Uncharted 4. Перечисленные игры уже успели получить собственный ярлык PlayStation.

