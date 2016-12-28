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В Sony сообщили о пометках игр с улучшенной графикой для PS4

Пресс-служба компании Sony объявила о небольшом обновлении, благодаря которому игры с улучшенной графикой, адаптированные под консоль PS4 будут помечены. Это сделано исключительно для удобства геймеров, которые они уже успели отметить положительными отзывами.

В Sony сообщили о пометках игр с улучшенной графикой для PS4


Благодаря специальным меткам PlayStation игроманам не нужно будет бороздить просторы Сети и форумов для поиска улучшенных игр. Представители компании сообщили, что объявленная ими пометка будет находиться под описанием проекта. Кроме того, создан специальный ярлык, уведомляющий геймера о запуске игры с большим разрешением.

Согласно последним данным, в число таких игр входят Infamous (части First Light и Second Son), The Last of Us: Remastered, Ratchet&Clank, а также Uncharted 4. Перечисленные игры уже успели получить собственный ярлык PlayStation.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164713-news.html
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